Португальцы стали больше заниматься спортом

В прошлом году португальцы повысили уровень своей физической активности, при этом более половины (54,3%) продемонстрировали достаточный уровень физической активности для укрепления здоровья.

Согласно отчету Национальной программы содействия физической активности (PNPAF) Главного управления здравоохранения (DGS) за 2021 год, наблюдается тенденция к увеличению уровня физической активности.

Однако исследование показывает, что время сидячего образа жизни также увеличилось до семи и более часов в день: с 38,9% до 46,4% респондентов.

Результаты показывают, что физическая активность и пищевое поведение, по-видимому, влияют друг на друга, «что подчеркивает важность комплексного подхода к поощрению такого поведения», - говорится в DGS , указывая на то, что этот подход также должен учитывать пол, возраст и социально-экономический статус.

Среди различных видов деятельности, практикуемых более структурированным образом, можно назвать ходьбу, силовые тренировки, занятия фитнесом и бег.

Работа по дому и подъем и спуск по лестнице являются наиболее распространенными неструктурированными физическими нагрузками, интегрированными в повседневную жизнь.