Португальцы стали больше заниматься спортом

Среда, 06 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португальцы стали больше заниматься спортом

54,3% респондентов имеют достаточный уровень физической активности для укрепления здоровья.

В прошлом году португальцы повысили уровень своей физической активности, при этом более половины (54,3%) продемонстрировали достаточный уровень физической активности для укрепления здоровья.

Согласно отчету Национальной программы содействия физической активности (PNPAF) Главного управления здравоохранения (DGS) за 2021 год, наблюдается тенденция к увеличению уровня физической активности.

Однако исследование показывает, что время сидячего образа жизни также увеличилось до семи и более часов в день: с 38,9% до 46,4% респондентов.

Результаты показывают, что физическая активность и пищевое поведение, по-видимому, влияют друг на друга, «что подчеркивает важность комплексного подхода к поощрению такого поведения», - говорится в DGS , указывая на то, что этот подход также должен учитывать пол, возраст и социально-экономический статус.

Среди различных видов деятельности, практикуемых более структурированным образом, можно назвать ходьбу, силовые тренировки, занятия фитнесом и бег.

Работа по дому и подъем и спуск по лестнице являются наиболее распространенными неструктурированными физическими нагрузками, интегрированными в повседневную жизнь.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)