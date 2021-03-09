Португальцы стали экономнее за время пандемии

Пандемия не лучшим образом сказалась на жизни португальцев на разных уровнях. Карантин имел большое значение, и для тех, кто не потерял доход, в конечном итоге ситуация привела к улучшению личного финансового положения.

Из-за многочисленных ограничений, которые неизбежно приводят к сокращению потребления, многие португальцы несут меньше расходов.

В этот нетипичный год у многих не было возможности поехать за границу, насладиться проживанием в отеле или просто пообедать в хорошем ресторане. Также не было расходов на топливо и ежемесячные проездные на общественный транспорт.

Таким образом, пандемия способствовала увеличению сбережений португальских семей. Со второго квартала 2020 года норма сбережений в Португалии достигла нового максимума, согласно данным, опубликованным Национальным статистическим институтом (INE). Во втором квартале этот показатель вырос до 10,6%. В третьем квартале он составил 10,8%, что соответствует рекорду, достигнутому во втором квартале 2013 года.

Когда меры, введенные для сдерживания распространения коронавируса, будут отменены, «можно ожидать увеличения потребления». Это мнение Филипе Гарсиа, главного экономиста МВФ, который надеется, что португальцы, которые «сохранили доход и даже сумели сэкономить», в конечном итоге «значительно увеличат свои расходы, когда ограничений больше не будет».

Таким образом, по мнению экономиста, «в первые месяцы после отмены ЧП, скорее всего, ничего не удастся сэкономить». Секторы «услуг, туризма и одежды» могут оказаться теми, которые извлекут наибольшую выгоду из новой потребительской тенденции «на первом этапе».

Однако, как подчеркивает Филипе Гарсиа, также важно не забывать об огромном количестве португальцев, которые «сильно пострадали от пандемии в финансовом отношении»: для них окончание мораториев и появление новых возможностей для трат «сделает жизнь еще более сложной».