Португальцы стали есть больше, а пить - меньше

Четверг, 14 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португальцы стали есть больше, а пить - меньше

Исследование рынка, проведенное Nielsen, показывает поведение португальцев в различных категориях товаров повседневного спроса.

Продажи потребительских товаров в Португалии выросли на 3,7% в годовом исчислении в период с 28 февраля по 27 марта.

Согласно данным, предоставленным Nielsen, прогресс в первом квартале этого года составил 0,9% за счет улучшения показателей дистрибьюторских брендов (7,4%).

Анализ потребления на этой неделе, завершившейся в конце марта, показывает, что продукты питания выросли на 5,6%.

В то же время категория напитков упала на 10,1% в течение месяца.

Что касается бытовой гигиены, то в марте в национальных супермаркетах наблюдался рост (4,9%), опять же за счет брендов дистрибьюторов.

В прошлом году португальцы в среднем ходили в супермаркет 138 раз. Каждый раз, когда они приходили туда, они в конечном итоге брали домой больше продуктов и тратили больше денег, чем ранее до пандемии Covid-19.

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