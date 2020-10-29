Португальцы стали меньше экономить во время пандемии

Исследование Intrum European Consumer Payment Report 2020 оценило, как Covid -19 влияет на потребительские финансы в Португалии.

Оказалось, что семьи с детьми наименее способны экономить во время пандемия (60%) по сравнению с теми, у кого нет детей (40%).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что больше всего от кризиса страдает Польша (64%), за ней следуют Венгрия (56%), Италия (53%), Греция (52%) и Португалия (48%). В Дании (18%), напротив, потребители меньше всего ощущают влияние пандемии на личные сбережения.

При анализе ответа на вопрос о способности делать накопления в долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать хорошую пенсию, люди в возрастных группах от 38 до 44 лет и от 55 до 64 лет наименее уверены в себе.

Опрос также показал, что процент женщин (47%), которые говорят, что они не смогут откладывать на пенсию, выше, чем у мужчин (38%).

Исследование было проведено в рамках Всемирного дня сбережений, который отмечается 31 октября.