Португальцы стали меньше экономить во время пандемии

Четверг, 29 Октябрь 2020 Португалия Португалия

Португальцы стали меньше экономить во время пандемии

Португалия входит в пятерку европейских стран, в которых население экономит меньше, чем до пандемии Covid-19.

Исследование Intrum European Consumer Payment Report 2020 оценило, как Covid -19 влияет на потребительские финансы в Португалии.

Оказалось, что семьи с детьми наименее способны экономить во время пандемия (60%) по сравнению с теми, у кого нет детей (40%).

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что больше всего от кризиса страдает Польша (64%), за ней следуют Венгрия (56%), Италия (53%), Греция (52%) и Португалия (48%). В Дании (18%), напротив, потребители меньше всего ощущают влияние пандемии на личные сбережения.

При анализе ответа на вопрос о способности делать накопления в долгосрочной перспективе, чтобы гарантировать хорошую пенсию, люди в возрастных группах от 38 до 44 лет и от 55 до 64 лет наименее уверены в себе.

Опрос также показал, что процент женщин (47%), которые говорят, что они не смогут откладывать на пенсию, выше, чем у мужчин (38%).

Исследование было проведено в рамках Всемирного дня сбережений, который отмечается 31 октября.

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