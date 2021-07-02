Португальцы стали меньше тратить на здоровье

Страх заражения Covid-19 и снижение активности в сфере здравоохранения заставили португальцев меньше обращаться в больницы и в службы неотложной помощи.

Таким образом, домашние расходы упали в первый год пандемии, при этом сокращение счета составило почти 200 евро на каждую семью, сообщает Национальный институт статистики (INE).

Если посмотреть на предпандемический период, то в 2019 году общие расходы домохозяйств на здравоохранение составили около 6,2 миллиона евро. Если сопоставить это значение с количеством частных домохозяйств в том году, согласно данным, предоставленным INE, можно увидеть, что каждая семья потратила около 1497 евро на здоровье.

Если в следующем году, ознаменованном пандемией, сокращение счетов домохозяйств составило 12,8%, то в 2020 году они установились на уровне 1306 евро. Разница составляет почти 200 евро - сумма, которую португальцы больше не тратят на здоровье.

Контекст пандемии также вызвал «соответствующие изменения в структуре финансирования системы здравоохранения с увеличением удельного веса финансирования со стороны SNS и SRS (+2,9 п.п.), от других подразделений государственного управления (+1,0 п.п.) и, в частности, в противоположном направлении - снижение относительной важности расходов домашних хозяйств (-4,1 п.п.)», подчеркивает INE.