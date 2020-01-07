Португальцы стали жить дольше

На днях были опубликованы сведения от INE за 2018 г, согласно которым для мужчин ожидаемая продолжительность выросла на 0,48 лет, составив 77,78 лет, а для женщин — на 0,24, то есть увеличилась до 83,43 года.

Несмотря на то, что с 2015 по 2017 г. рост продолжительности затормозился, строились скромные прогнозы, португальцы доказали, что они хотят и могут жить дольше.

В целом за 10 последних лет они в среднем стали покидать этот Свет на 1,06 года позже: мужчины — на 2,29, а прекрасная половина человечества — на 1,62 г.

Специалисты считают, что этому способствует улучшение качества быта, всех инфраструктур, а также благоприятный для здоровья климат, изобилие фруктов, овощей, недорогое, но качественное вино, а также весомая доля морепродуктов в рационе питания, пишет ТАСС.