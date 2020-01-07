Португальцы стали жить дольше
По оценке INE, Национального статистического института, в среднем население Португалии стало доживать до 80,8 лет.
На днях были опубликованы сведения от INE за 2018 г, согласно которым для мужчин ожидаемая продолжительность выросла на 0,48 лет, составив 77,78 лет, а для женщин — на 0,24, то есть увеличилась до 83,43 года.
Несмотря на то, что с 2015 по 2017 г. рост продолжительности затормозился, строились скромные прогнозы, португальцы доказали, что они хотят и могут жить дольше.
В целом за 10 последних лет они в среднем стали покидать этот Свет на 1,06 года позже: мужчины — на 2,29, а прекрасная половина человечества — на 1,62 г.
Специалисты считают, что этому способствует улучшение качества быта, всех инфраструктур, а также благоприятный для здоровья климат, изобилие фруктов, овощей, недорогое, но качественное вино, а также весомая доля морепродуктов в рационе питания, пишет ТАСС.