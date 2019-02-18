Португальцы страдают хроническими заболеваниями

По данным экспертного доклада Национального Института здоровья имени доктора Рикардо Йорге, более половины населения Португалии имеют, по меньшей мере, одно хроническое заболевание, причем чаще других они встречаются среди женщин, нежели среди мужчин, а также среди людей с более низким уровнем образования и среди пожилых людей.

Результаты опроса были опубликованы вчера, во Всемирный день пациентов. Согласно этим данным, 3,9 миллиона человек имеют по крайней мере одно хроническое заболевание из списка 20 основных заболеваний.

В данный список вошли следующих 20 заболеваний: артериальная гипертензия, острый инфаркт миокарда, инсульт, сердечная дисритмия, диабет, хроническая почечная недостаточность, цирроз печени, хронический гепатит, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая боль, остеопороз, ревматоидный артрит, артроз, рак, депрессия, хроническая тревожность, язва желудка или двенадцатиперстной кишки, высокий уровень холестерина и аллергия.

По данным статистики, наличие хронических болезней имеет место чаще у женщин (62%), чем у мужчин (53,1%). У мужчин наиболее частыми хроническими заболеваниями были гипертония (25,1%), высокий уровень холестерина (23,7%), аллергия (11,4%), диабет (10,4%), хроническая боль (7,4%) и артроз (7,3%). У женщин наиболее показанными хроническими заболеваниями были гипертония (26,1%), высокий уровень холестерина (25,7%), артроз (20,6%), аллергия (18,1%), депрессия (15,2%) и хроническая боль (13,5%), пишет ТАСС.

Опрос проводился среди 4911 человек, в основном трудоспособного возраста (84,3% в возрасте от 25 до 64 лет), из которых около трех пятых (63,4%) были «без школьного образования или с неполным средним образованием», а 11,2% были безработными.