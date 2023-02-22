Португальцы тратят на автомобиль в среднем 150 евро в месяц

Личный автомобиль является наиболее часто используемым транспортным средством в Португалии. Исследование проводилось компанией Ipsos в шести странах: Испании, Франции, Португалии, Бельгии, Италии и Германии.

Согласно опросу, проведенному по заказу страховой компании Europ Assistance, в течение недели собственный автомобиль является наиболее используемым транспортным средством в Португалии (37% используют его более одного часа в день), который увеличивается в выходные дни (40%). Средний показатель по шести странам составляет 29 и 31% соответственно.

Ни изменения, вызванные пандемией Covid-19, ни стоимость транспорта, ни забота об окружающей среде не изменили заметного положения, занимаемого автомобилем в поездках по Португалии.

Пешие прогулки занимают второе место в стране как в будние дни (32%), так и в выходные дни (30%), являясь основным видом передвижения в среднем по этим странам (33 и 35%).

Использование общественного транспорта занимает третье место как в Португалии (15% и 8%), так и в среднем по шести европейским странам (14% и 9%).

Что касается расстояния между домом и работой, то более половины (58%) поездок в Португалии составляют менее 10 километров, а средний показатель немного ниже (52%).

Опрос также показывает, что «практически половина европейцев также используют велосипеды в качестве альтернативного средства передвижения, причем электрические велосипеды использует каждый пятый человек».

Ежемесячный бюджет в Португалии достигает 150 евро, во Франции - 145, Италии - 135, Германии - 134, Бельгии - 128 и Испании - 109. В среднем по шестерке 133 евро.

Исследование проводилось в период с 29 ноября по 9 декабря 2022 года и указывает на то, что пандемия Covid-19 привела к некоторым изменениям в привычках к мобильности: чаще стали ходить пешком, ездить на велосипеде и самокате.