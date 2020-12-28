Португальцы тратят на еду больше, чем средние европейцы

Понедельник, 28 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португальцы тратят на еду больше, чем средние европейцы

В 2019 году Португалия была десятой страной Европейского союза, где семьи больше всего тратили на еду.

Согласно данным, опубликованным Евростатом, 16,1% общих расходов домашних хозяйств страны приходится на покупку еды и безалкогольных напитков, что выше, чем в среднем по Европейскому Союзу (13%).

Список возглавляет Румыния (26%), следом идут Литва (20,2%) и Эстония (19,3%). Меньше всего тратят Ирландия (8,6%), Люксембург (8,9%) и Австрия (9,7%).

За год европейские домохозяйства потратили в общей сложности более 956 млрд евро на эту категорию продуктов, что эквивалентно 6,8% ВВП Евросоюза, или 13% общих потребительских расходов домохозяйств.

Более значительными в ЕС оказались только расходы на «жилье, воду, электричество, газ и другое топливо» (23,5%) и «транспорт» (13,1%).

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