Португальцы тратят на электричество 751 евро в год

Вторник, 02 Ноябрь 2021 Португалия Португалия

Португальцы тратят на электричество 751 евро в год

10 лет назад эта сумма составляла намного меньше - 523 евро.

Среднегодовые расходы на электроэнергию в Португалии составили 751 евро на семью в 2020 году по сравнению с 523 евро в 2010 году, сообщает Национальный институт статистики (INE).

Согласно результатам Обследования потребления энергии в домашнем секторе (ICESD 2020), расходы на электроэнергию составили 69,9% от общих затрат на энергию в домашних хозяйствах по сравнению с 62,2% в 2010 году. .

В INE заявили, что электричество по-прежнему является основным источником энергии, потребляемой в жилых помещениях, и в 2020 году его доля достигла 43,1% по сравнению с 42,6% в 2010 году.

Использование энергии на кухне по-прежнему имеет наибольший вес (34,6% против 39,1% в 2010 году) , электричество является основным источником энергии для этой цели.

INE также упоминает о переходе на лампочки с низким потреблением энергии, которые в 2020 году использовались в 80% домохозяйств по сравнению с 3,2% в 2010 году.

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