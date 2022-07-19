Португальцы тратят в среднем 360 евро на подержанные товары

Вторник, 19 Июль 2022 Португалия Португалия

Португальцы тратят в среднем 360 евро на подержанные товары

Это выше среднего показателя по Европе. Подержанные товары выбирают почти 80% португальских потребителей.

Португальцы входят в число европейцев, которые покупают больше подержанных и восстановленных товаров, тратя в среднем 360 и 322 евро соответственно, что выше среднего показателя по Европе.

Данные, опубликованные Oney Bank, показывают, что эта практика охватывает большинство потребителей по всей стране - 78%. Португальцы отстают от французов (85%) и опережают испанцев (73%).

По данным организации, потребление подержанных товаров значительно выросли за последний год, что означает увеличение на 50%.

В то время как европейцы тратят в среднем 301 евро в год на подержанные товары, португальцы инвестируют 360 евро. «Эти закупки в основном связаны с предметами досуга, культуры, мебели и декора», - говорится в записке.

В следующем году, по оценкам Oney Bank, эта тенденция должна продолжить расти: более половины европейцев хотят покупать больше подержанных товаров, особенно в домашнем хозяйстве и в сфере отдыха.

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