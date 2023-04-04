Португальцы уже подали более полумиллиона деклараций IRS

Португальские налогоплательщики уже представили более полумиллиона налоговых деклараций после того, как кампания началась в полночь в субботу, 1 апреля.

Заключение основано на статистических данных, размещенных на Финансовом портале.

По данным Налогового и таможенного управления, вскоре после часа ночи понедельника 3 апреля было учтено 581 113 деклараций IRS.

Это число составляет немногим менее 10% от более чем 6,1 млн налоговых деклараций, представленных в прошлом году.

Обязательное декларирование позволяет налоговому органу рассчитать точную сумму налога на прибыль, учитывая, что это прогрессивный налог, то есть расчет IRS возможен только в конце года, когда производится корректировка с учетом скидки, которые уже были сделаны в течение 2022 года.

По данным Министерства финансов, почти для трети налогоплательщиков для подачи декларации IRS требуется не более чем нажатие кнопки. Это доля налогоплательщиков, охваченных Автоматическим IRS, рассчитанная на основе данных за прошлый год.

Возмещение должно быть выплачено в течение двух-трех недель после подачи декларации.

Как правило, в предыдущие годы первые платежи поступали на банковские счета налогоплательщиков в первой половине месяца.