Португальцы в жизни ориентируются на успехи семьи

Среди 19 европейских государств Португалия является страной, в которой социальная мобильность менее заметна.

Данные взяты из исследования, опубликованного Совместным исследовательским центром Европейской комиссии.

Документ показывает, что португальские молодые люди сегодня в наибольшей степени следуют образовательными путями, выбранными их бабушками и дедушками. Чем больше учились бабушки и дедушки, тем дольше сейчас учатся их внуки.

По показателю социальной мобильности Португалия занимает предпоследнее место в группе из 19 стран, ниже нее только Венгрия.

Вероятность того, что человек, имеющий более квалифицированную профессию - так называемые «белые воротнички» в английской терминологии, - ребенок от кого-то, чья профессия требует меньшей квалификации - «синего воротничка», - в Португалии составляет всего 37%. То есть произойдет только в четырех случаях из десяти. Это третий самый низкий показатель среди 28 стран, по которым имеется доступная информация. Хуже только в Польше и Румынии.

Исследование предупреждает, что одного лишь роста ВВП недостаточно, чтобы гарантировать большее равенство возможностей и места для заслуг. По его словам, лучше будет «также стремиться улучшить качество институтов (обеспечить основу для справедливого распределения и подотчетности), улучшить образование и человеческий капитал».