Португальцы возвращаются на родину

Вторник, 27 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Португальцы возвращаются на родину

Большинство португальцев, эмигрировавших из страны во время финансового кризиса, теперь вернулись на родину.

Большинство португальцев, эмигрировавших из страны во время  финансового кризиса, теперь вернулись на родину. Об этом заявил сегодня государственный секретарь

Португалии по делам португальских общин.  Эксперты данного ведомства провели специальное исследование по данному поводу и выяснили, что из 500 000 португальцев, покинувших страну в поисках заработков в период между 2010 и 2015 годами, вернулось около 350 000 человек. Он добавил также что 60% из уехавших вернулись в Португалию, экономика которой набирает обороты, уже в течение одного года, пишет ru-portugal.com.

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