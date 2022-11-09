Португальцы все чаще покупают подержанные вещи

В то время, когда инфляция в Португалии превышает 10%, рынок перепродажи ускоряется.

Платформы онлайн-торговли и специализированные розничные торговцы отмечают рост спроса и цен.

Например, OLX, который указывает, что с начала года наблюдается «увеличение цен в большинстве категорий» - порядка 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Эта тенденция больше всего ощущалась в «мобильных телефонах и планшетах», при этом средняя цена увеличилась примерно на 80 евро», что представляет собой рост на 37%, сообщила компания онлайн-торговли.

Далее следует категория «автомобили, мотоциклы и лодки», средняя цена которой «с начала года стала дороже примерно на 640 евро», а также категория «мебель, дом и сад» с ростом примерно на 30 евро.

Наряду с ростом цен платформа также отмечает увеличение спроса на некоторые подержанные товары, причем эта тенденция более заметна в сфере недвижимости, с ростом на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Далее следует категория «другие продажи» (+17%), «малыши и дети» (+16%) и досуг (+15%).

Как и OLX, BabyLoop, платформа для покупки и продажи подержанных детских товаров, также считает, что клиенты «более восприимчивы» к подержанным вещам, поскольку этот вариант помогает «обойти трудности, вызванные инфляцией», - говорит Густаво Алвеш, директор по электронной коммерции компании.

Fnac и Worten чувствуют повышенный спрос на отремонтированные товары

Наряду с этими площадками по продаже вещей, бывших в употреблении, специализированные торговые компании также отмечают рост спроса на восстановленные вещи, хотя и упоминают, что пока преждевременно говорить о «корреляции с инфляцией».