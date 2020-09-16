Португальцы выбирают местный отдых

За месяц Вале-ду-Коа посетили 14 954 человек, что принесло доход в 130 тысяч евро, сообщил президент Fundação Côa Parque.

Показатели собственных доходов в летние месяцы очень существенно скорректировали огромный дефицит, который был зарегистрирован с марта 2020 года в результате непредвиденных обстоятельств, вызванных пандемией, подчеркнул Бруно Наварро.

Карантин, в котором португальцы оказались в марте, апреле и мае 2020 года, стал толчком для внутреннего туризма.

«Мы надеемся, что туристы вернутся и на следующий год, после пандемии», заключил Бруно Наварро.

Долина Коа представляет собой более тысячи скал с рисунками периода палеолита, выполненными около 25000 лет назад. Через музей и археологический парк Вале-ду-Коа за последние 25 лет прошло более 615 тысяч посетителей.