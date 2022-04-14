Португальцы выбирают общественный транспорт

«Наибольший рост отмечен в Metropolitano de Lisboa: на 146% по сравнению с тем же кварталом прошлого года», - говорится в заявлении министерства.

Несмотря на увеличение количества пассажиров, спрос на эти средства общественного транспорта все еще ниже, чем до пандемии.

По данным Министерства окружающей среды, за трехлетний период 2019-2021 гг. различные инициативы правительства, направленные на поощрение использования общественного транспорта, привлекли 662 млн евро.

В этом году в предлагаемом Законе о государственном бюджете на Программу поддержки снижения тарифов на общественный транспорт (PART) отведено 138,6 млн евро, как и в 2021 году.