Португальцы выбрасывают миллион тонн еды в год

Ссылаясь на исследование, Движение говорит, что если бы пищевые отходы были страной, то она была бы входила в 7% самых богатых государств.

«В 2030 году экономический эффект от пищевых отходов составит 1,5 млрд евро, а во всем мире отходы на одно домохозяйство будут составлять 75 кг в год», - говорится в заявлении.

Всемирный день осведомленности о пищевых отходах, отмечаемый 28 сентября, был впервые объявлен ООН 29 сентября 2020 года.

Примерно в то же время в Португалии зародилось движение «Объединяйтесь против отходов», к которому сегодня присоединились более 3000 человек и 300 компаний.

Объявляя о запуске кампании по повышению осведомленности, движение добавляет, что в Португалии цифры «огромны».

«В то время как около 1 600 000 португальцев живут за чертой бедности, из которых около 360 000 испытывают нехватку продовольствия, по оценкам, каждый год выбрасывается 1 000 000 тонн еды - почти 100 килограммов на каждого португальца», - говорится в заявлении.

Движение заявляет, что с момента своего возникновения и через своих партнеров оно уже способствовало повторному использованию тонн продуктов питания и их раздаче тем, кто в них больше всего нуждается, предотвращая их выбрасывание.

По оценкам, в мире выбрасывается треть производимых продуктов питания, что эквивалентно более чем 1,3 млрд тонн.