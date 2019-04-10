Португальцы выбрасывают много одежды

Об этом написал сегодня новостной интернет-сайт Diário de Notícias.

Журналисты данного издания, которые смогли получить данную статистику у местных властей по всей территории Португалии, утверждают, что удивительно то, что даже сегодня, когда многие вещи можно повторно использовать и утилизировать, большая часть выброшенной одежды по-прежнему попадает на свалки, пишет ТАСС.

Это, как утверждает издание, усиливает воздействие текстильной промышленности на окружающую среду, которая была признана экологами одной из самых загрязняющих окружающую среду отраслей в мире