Португальцы выбрасывают много одежды

Среда, 10 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португальцы выбрасывают много одежды

Ежегодно португальцы выбрасывают на свалку более 200 000 тонн одежды.

Об этом написал сегодня  новостной интернет-сайт Diário de Notícias.

Журналисты данного издания, которые смогли получить данную статистику у местных властей по всей территории Португалии, утверждают, что удивительно то, что  даже сегодня, когда  многие вещи можно повторно использовать и утилизировать, большая часть выброшенной одежды по-прежнему попадает на свалки, пишет ТАСС.

Это, как утверждает издание, усиливает воздействие текстильной промышленности на окружающую среду, которая была признана экологами одной из самых загрязняющих окружающую среду отраслей в мире

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