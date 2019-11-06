Португальцы являются самыми большими любителями вина в мире

Среда, 06 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португальцы являются самыми большими любителями вина в мире

Об этом свидетельствует опубликованное на этой неделе британским изданием The Scottish Sun исследование.

Эксперты при создании исследования использовали данные о том, сколько вина потребляется во всем мире и объединили его с цифрами населения. Результаты показали, что Португалия - страна с самым большим потреблением вина на душу населения.

По данным Accor Hotels, в Португалии ежегодно потребляется в среднем 550 миллионов литров вина, что означает около 71,5 бутылок на человека в год.

Португалия опередила Францию, которая идёт на втором месте, несмотря на то, что страна отвечает за 29,5 процента мирового экспорта вина. Показатель Франции - 54,6 бутылок на человека. Третье место, где каждый житель потребляет 50,4 бутылки, занимает Италия. При этом Великобритания заняла 17-е место в списке с 24,7 бутылками в год, пишет ТАСС.

В первую десятку также входят такие страны, как Швейцария (43,4), Австрия (36,5), Бельгия (34,6), Австралия (33,5), Венгрия (33,1), Германия (32,3) и Румыния (30,8)

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