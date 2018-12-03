Португальцы завоевали две бронзы на Expogast

Понедельник, 03 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португальцы завоевали две бронзы на Expogast

Два португальских шеф-повара получили бронзовые медали в Люксембурге.

Celso Padeiro и Pedro Monteiro завоевали две бронзы на конкурсе Villeroy & Boch Culinary World Cup 2018, который проходил во время Международной кулинарной выставки Expogast в Люксембурге.

Два португальских шеф-повара были отмечены в разделе «Кулинарное искусство». Тем самым Celso Padeiro и Pedro Monteiro обеспечили свое участие в национальной сборной Португалии на XXV Всемирной кулинарной олимпиаде. Expogast проходит в Люксембурге раз в четыре года и собирает под одной крышей профессионалов в области кулинарии со всего мира, чтобы побороться за звание лучших поваров и лучших команд мира.

Международная кулинарная выставка проходит по правилам, установленным Всемирной ассоциацией шеф-поваров, и судят ее 55 международных шеф-поваров, которые представляют жюри выставки.

Expogast – это не только конкурс, это большой кулинарный праздник, который продлился пять дней с 24 по 28 ноября в Luxexpo. Интерес к мероприятию в Люксембурге огромный. Об этом говорит хотя бы тот факт, что за неполные сутки были распроданы практически все билеты на ужины и половину обедов, которые представляли национальные команды – участники Culinary World Cup.

XXV Всемирная кулинарная олимпиада будет проходить в феврале 2020 года в Штутгарте, Германия.

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