Португальцы завоевали две бронзы на Expogast

Celso Padeiro и Pedro Monteiro завоевали две бронзы на конкурсе Villeroy & Boch Culinary World Cup 2018, который проходил во время Международной кулинарной выставки Expogast в Люксембурге.

Два португальских шеф-повара были отмечены в разделе «Кулинарное искусство». Тем самым Celso Padeiro и Pedro Monteiro обеспечили свое участие в национальной сборной Португалии на XXV Всемирной кулинарной олимпиаде. Expogast проходит в Люксембурге раз в четыре года и собирает под одной крышей профессионалов в области кулинарии со всего мира, чтобы побороться за звание лучших поваров и лучших команд мира.

Международная кулинарная выставка проходит по правилам, установленным Всемирной ассоциацией шеф-поваров, и судят ее 55 международных шеф-поваров, которые представляют жюри выставки.

Expogast – это не только конкурс, это большой кулинарный праздник, который продлился пять дней с 24 по 28 ноября в Luxexpo. Интерес к мероприятию в Люксембурге огромный. Об этом говорит хотя бы тот факт, что за неполные сутки были распроданы практически все билеты на ужины и половину обедов, которые представляли национальные команды – участники Culinary World Cup.

XXV Всемирная кулинарная олимпиада будет проходить в феврале 2020 года в Штутгарте, Германия.