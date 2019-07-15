Португальцы жалуются на качество медицинских услуг

Недавний опрос показал, что уровень удовлетворенности португальцев в 2019 году медуслугами снизился. Главной причиной недовольства стало длительное время ожидания врачебных консультаций.

В опросе приняли участие около 5 тысяч жителей Португалии. Удовлетворенными оказанной помощью оказались 61 опрошенный из 100. В последний раз когда социологи проводили этот опрос в 2014 году довольными медуслугами были 62 человека из 100.

Почти треть респондентов сообщили, что им пришлось ожидать консультации врача более одного месяца. Каждый десятый рассказал, что время ожидания составило два и более месяца.



Согласно опросу, в среднем португальцы ожидают консультацию врача 28 дней. Те, у кого нет семейного врача ждут пока их примут еще больше, 41 день.