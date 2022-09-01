Португальцы живут с родителями дольше других европейцев

Португалия стала страной Европейского союза (ЕС), в которой молодые люди позже покидают родительский дом. В среднем в 2021 году молодые португальцы покидали своих родителей в возрасте 33,6 лет.

Другими словами, они оставались в родительском доме на 14,6 лет дольше, чем молодые люди в Швеции - стране ЕС, где молодые люди раньше покидают родительский дом. По данным Евростата, средний показатель по ЕС зафиксирован на уровне 26,5 лет.

Среднее значение сильно различается между различными государствами-членами. Если в Португалии, Хорватии, Греции и Болгарии молодые люди остаются дома с родителями по крайней мере до 30 лет (33,6, 33,3, 30,9 и 30,3 года соответственно), то в Швеции, Финляндии, Дании и Эстонии молодые люди люди покидают родительский дом ближе к 20 годам, соответственно в 19, 21,2, 21,3 и 22,7 лет.

Есть и некоторые гендерные различия. В среднем мужчины покидают родительский дом позже (27,4 года), чем женщины (25,5 лет). Эта тенденция наблюдается во всех странах ЕС.

На лузитанских землях мужчины покидали родительский дом в 34,4 года, а женщины - в 32,7 года. Разница, впрочем, не самая заметная. Самая большая разница, в свою очередь, была обнаружена в Румынии, где молодые мужчины уходили в мир в возрасте 30,3 года, а молодые женщины - в 25,6 лет (разница в 4,7 года), за ней следует Болгария (разница в 3,5 года: мужчины в 32 года и женщины в 28,5 лет).

Швеция, Дания и Ирландия, напротив, зафиксировали наименьший разрыв между молодыми мужчинами и женщинами, покидающими родительский дом: 0,4, 0,5 и 0,9 года соответственно.