Португалец Андре Виллаш-Боаш будет работать в "Марселе"

Среда, 29 Май 2019 Португалия Португалия

Португалец Андре Виллаш-Боаш будет работать в

Португалец Андре Виллаш-Боаш станет новым главным тренером "Марселя".

41-летний специалист заменит на этом посту Руди Гарсия, ушедшего в отставку по окончанию сезона.

Андре Виллаш-Боаш возвращается в большой футбол после двухлетней паузы. Последним клубом в карьере португальца был китайский "Шанхай СИПГ", который он оставил в 2017 году, пишет vesti.ru.

Наибольших успехов Андре Виллаш-Боаш добился с "Порту", с которым выигрывал чемпионат и Кубок Португалии, а также Лигу Европы в 2011. Российским болельщикам португальский специалист хорошо известен по работе с "Зенитом". В 2015 он приводил "Зенит" к победе в чемпионате России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок нашей страны.

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