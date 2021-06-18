Португалец Антониу Гутерриш избран генсеком ООН на второй срок

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш уже вступил в должность на второй срок в качестве генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН).

«Служба Организации Объединенных Наций - огромная привилегия и благороднейший долг» , - сказал Гутерриш на церемонии инаугурации.

Генеральный секретарь ООН также поблагодарил Португалию, считая себя истинным португальцем. «Все, что я узнал, было выстрадано вместе с народом моей страны», - добавил бывший премьер-министр.

Борьба с пандемией станет одним из основных направлений работы Антониу Гутерриша: это время, когда «мир сталкивается с одной из величайших угроз с момента создания Организации Объединенных Наций», - отмечает он. Тем не менее, он «уверен, что мы сможем ответить на вызовы, с которыми сталкиваемся».

Говоря о борьбе с Covid-19, Антониу Гутерриш отмечает, что «вакцины должны быть доступны каждому, везде,и лучше раньше, чем позже».

Гутерриш также подчеркивает, что «есть несколько организаций, которые будут работать вместе для общего блага, а Организация Объединенных Наций играет каталитическую роль» для внедрения инноваций и создания единого видения.

На фото: Антониу Гутерриш