Португалец Антониу Гутерриш избран генсеком ООН на второй срок

Пятница, 18 Июнь 2021 Португалия Португалия

Португалец Антониу Гутерриш избран генсеком ООН на второй срок

Второй срок Гутерриша во главе ООН продлится до декабря 2026 года.

Бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш уже вступил в должность на второй срок в качестве генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН).

«Служба Организации Объединенных Наций - огромная привилегия и благороднейший долг» , - сказал Гутерриш на церемонии инаугурации.

Генеральный секретарь ООН также поблагодарил Португалию, считая себя истинным португальцем. «Все, что я узнал, было выстрадано вместе с народом моей страны», - добавил бывший премьер-министр.

Борьба с пандемией станет одним из основных направлений работы Антониу Гутерриша: это время, когда «мир сталкивается с одной из величайших угроз с момента создания Организации Объединенных Наций», - отмечает он. Тем не менее, он «уверен, что мы сможем ответить на вызовы, с которыми сталкиваемся».

Говоря о борьбе с Covid-19, Антониу Гутерриш отмечает, что «вакцины должны быть доступны каждому, везде,и лучше раньше, чем позже».

Гутерриш также подчеркивает, что «есть несколько организаций, которые будут работать вместе для общего блага, а Организация Объединенных Наций играет каталитическую роль» для внедрения инноваций и создания единого видения.

На фото: Антониу Гутерриш

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