Португалец Антониу Гутерриш - кандидат на второй срок в ООН

Четверг, 14 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалец Антониу Гутерриш - кандидат на второй срок в ООН

Португалец занял пост Генерального секретаря ООН в январе 2017 года на пятилетний срок, который истекает в 2021 году.

Нынешний генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в ООН о своей кандидатуре на второй пятилетний срок на период 2022-2026 годов, сообщил его официальный представитель Стефан Дужаррик.

Гутерриш сообщил председателю Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, что он «готов пойти на второй срок в качестве генерального секретаря Организации Объединенных Наций, если такова будет воля государств-членов», - сказал представитель на пресс-конференции.

Во время своего пребывания в должности Гутерриш сделал проблему изменения климата своим приоритетом, заставив страны повысить обязательства по сокращению выбросов углерода.

Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии и бывший Верховный комиссар ООН по делам беженцев, 13 октября 2016 года был принят 193 государствами-членами Генеральной Ассамблеи на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций после важной и решительной рекомендации Совета Безопасности.

Несколькими месяцами позже, в январе 2017 года, Гутерриш, первый португалец, достигший высшей позиции в этой всемирной организации, сменил южнокорейского политика Пан Ги Муна (2007-2016) и стал девятым генеральным секретарем ООН на срок в пять лет, до 31 декабря 2021 года.

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