Португалец Фернандеш близок к переходу в МЮ

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём Twitter.

По его информации, манкунианцы близки к соглашению по переходу игрока.

Фернандеш выступает за «Спортинг» с 2017 года. В минувшем сезоне хавбек сыграл 25 матчей и забил 24 мяча во всех турнирах за коллектив из Лиссабона, пишет russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что голкипер Давид Де Хеа согласовал рекордный контракт с МЮ.