Португалец Фернандеш близок к переходу в МЮ

Четверг, 01 Август 2019 Португалия Португалия

Португалец Фернандеш близок к переходу в МЮ

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника португальского «Спортинга» Бруну Фернандеша.

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём Twitter.

По его информации, манкунианцы близки к соглашению по переходу игрока.

Фернандеш выступает за «Спортинг» с 2017 года. В минувшем сезоне хавбек сыграл 25 матчей и забил 24 мяча во всех турнирах за коллектив из Лиссабона, пишет russian.rt.com.

Ранее сообщалось, что голкипер Давид Де Хеа согласовал рекордный контракт с МЮ.

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