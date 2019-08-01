Португалец Фернандеш близок к переходу в МЮ
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере полузащитника португальского «Спортинга» Бруну Фернандеша.
Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём Twitter.
По его информации, манкунианцы близки к соглашению по переходу игрока.
Фернандеш выступает за «Спортинг» с 2017 года. В минувшем сезоне хавбек сыграл 25 матчей и забил 24 мяча во всех турнирах за коллектив из Лиссабона, пишет russian.rt.com.
Ранее сообщалось, что голкипер Давид Де Хеа согласовал рекордный контракт с МЮ.