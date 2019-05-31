Португалец Фернандеш покинет «Локомотив»

Пятница, 31 Май 2019 Португалия Португалия

Португалец Фернандеш покинет «Локомотив»

Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш покинет московский футбольный клуб «Локомотив» на правах свободного агента.

Как сообщает russian.rt.com, клуб и 33-летний португалец не сумели договориться о продлении контракта, футболист покинет команду по истечении действующего соглашения.

Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. В его активе 34 гола и 28 результативных передач в 144 матчах за московский клуб, в составе которого он выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) и трижды стал победителем Кубка России.

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