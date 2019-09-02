Португалец Фернандеш все ближе к переходу в «Краснодар»

Понедельник, 02 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португалец Фернандеш все ближе к переходу в «Краснодар»

Экс-игрок «Локомотива» и сборной Португалии Мануэл Фернандеш все ближе к переходу в «Краснодар».

По информации издания, спортсмен первого сентября прилетел в Краснодар для того, чтобы официально оформить трудовое соглашение с «быками». Предполагается, что спортсмен будет выступать в новом клубе в течение одного года и будет иметь возможность продлить контракт с черно-зелеными в случае, если выполнит определенные условия.

Стоит отметить, что последние несколько месяцев полузащитник поддерживает свою физическую форму самостоятельно, так как находится в статусе свободного агента, пишет gazeta.ru.

Права на Фернандеша принадлежали «Локомотиву» с 2014 по июнь 2019 года. За это время он вышел на поле в майке «железнодорожников» 103 раза и забил 5 голов.

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