Португалец Фернандеш все ближе к переходу в «Краснодар»

По информации издания, спортсмен первого сентября прилетел в Краснодар для того, чтобы официально оформить трудовое соглашение с «быками». Предполагается, что спортсмен будет выступать в новом клубе в течение одного года и будет иметь возможность продлить контракт с черно-зелеными в случае, если выполнит определенные условия.

Стоит отметить, что последние несколько месяцев полузащитник поддерживает свою физическую форму самостоятельно, так как находится в статусе свободного агента, пишет gazeta.ru.

Права на Фернандеша принадлежали «Локомотиву» с 2014 по июнь 2019 года. За это время он вышел на поле в майке «железнодорожников» 103 раза и забил 5 голов.