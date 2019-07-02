Португалец Феррейра возглавил ПАОК

Вторник, 02 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалец Феррейра возглавил ПАОК

Новым главным тренером греческого ПАОКа назначен португальский специалист Абел Феррейра.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение клуба с 40-летним тренером рассчитано на три года.

Ранее Феррейра был главным тренером португальской «Браги», которая под его руководством в сезоне 2018/19 заняла четвертое место в чемпионате Португалии и вышла в Лигу Европы.

На посту наставника ПАОКа Феррейра сменил Рэзвана Луческу, который привел команду к чемпионским медалям и выиграл Кубок Греции, пишет regnum.ru.

Ранее сообщалось, что главным тренером ПАОКа может стать бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера.

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