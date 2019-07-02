Португалец Феррейра возглавил ПАОК
Новым главным тренером греческого ПАОКа назначен португальский специалист Абел Феррейра.
Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что соглашение клуба с 40-летним тренером рассчитано на три года.
Ранее Феррейра был главным тренером португальской «Браги», которая под его руководством в сезоне 2018/19 заняла четвертое место в чемпионате Португалии и вышла в Лигу Европы.
На посту наставника ПАОКа Феррейра сменил Рэзвана Луческу, который привел команду к чемпионским медалям и выиграл Кубок Греции, пишет regnum.ru.
Ранее сообщалось, что главным тренером ПАОКа может стать бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера.