Португалец хочет создать 25 фресок, посвященных Амалии Родригеш

Герман Алвес родился в Португалии и переехал в Канаду на постоянное место жительства. Он решил объединить в «виртуальную деревню» португальские сообщества, разбросанные по разным странам. В некоторых городах, где особенно широко представлены его родные общины, запланировал разместить фрески известной певицы Амалии Родригеш.

«Цель проекта – создать виртуальное сообщество среди португальских общин со всего мира, чтобы мы могли общаться удаленно. Для того, чтобы делиться нашей культурой», – рассказал предприниматель и писатель Герман Алвеш, сейчас ему 62 года, 50 из них он прожил в Монреале.

Художник Пауло Каррейра нарисует фреску Амалии рядом с Парком Португалии в Монреале. Торжественное открытие запланировано на 23 июля и приурочено к столетнему юбилею королевы фаду.

К работе привлекут художников местных общин – еще один культурный аспект проекта. Каждая фреска будет иметь свою песню в английском и французском исполнении.

Следующая фреска откроется в Париже португальско-французской художницей Натали Афонсо. Работа будет сопровождаться песней «Amália Aux Milles Reflets».

Фрески с изображение португальской певицы появятся в городах Канады, Соединенных Штатов Америки, Аргентины и Кабо-Верде. Герман надеется расширить проект на Китай, Индию и Малайзийские острова.

Амалия Родригеш имеет особую связь с португальским сообществом в Канаде: в 1986 году муниципалитет Торонто объявил 6 октября Днем Амалии, который до сих пор празднуется в этом городе.