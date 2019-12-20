Португалец Канселу попал на радар «Валенсии»

25-летний игрок присоединился к действующему чемпиону АПЛ в результате сделки на сумму 65 миллионов евро, перейдя из «Ювентуса» этим летом. Однако до сих пор не сумел завоевать место в стартовом составе, выйдя на поле всего четыре раза в Премьер-лиге из возможных 17-ти, пишет football-fun.ru.

Игрок сборной Португалии проиграл конкуренцию Кайлу Уокеру, которому главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола отдает предпочтение на правом фланге защиты. Именно поэтому СМИ заговорили про возможный скорый переход Канселу в свою бывшую команду, в которой он выступал с 2014 по 2017 год.

В докладе говорится, что именитый правый защитник является приоритетной целью боссов «Валенсии», желающих укрепить состав. Более того, Канселу должен заменить в составе «летучих мышей» Тьерри Корреа, который так и не смог произвести впечатление.