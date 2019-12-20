Португалец Канселу попал на радар «Валенсии»

Пятница, 20 Декабрь 2019 Португалия Португалия

Португалец Канселу попал на радар «Валенсии»

Согласно отчету «Super Deporte», испанская «Валенсия» желает укрепить состав команды португальским крайним защитником «Манчестер Сити» Жоао Канселу.

25-летний игрок присоединился к действующему чемпиону АПЛ в результате сделки на сумму 65 миллионов евро, перейдя из «Ювентуса» этим летом. Однако до сих пор не сумел завоевать место в стартовом составе, выйдя на поле всего четыре раза в Премьер-лиге из возможных 17-ти, пишет football-fun.ru.

Игрок сборной Португалии проиграл конкуренцию Кайлу Уокеру, которому главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола отдает предпочтение на правом фланге защиты. Именно поэтому СМИ заговорили про возможный скорый переход Канселу в свою бывшую команду, в которой он выступал с 2014 по 2017 год.

В докладе говорится, что именитый правый защитник является приоритетной целью боссов «Валенсии», желающих укрепить состав. Более того, Канселу должен заменить в составе «летучих мышей» Тьерри Корреа, который так и не смог произвести впечатление.

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