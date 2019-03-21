Португалец Криштиану Роналду хочет помочь испанской экономике

Четверг, 21 Март 2019 Португалия Португалия

Португалец Криштиану Роналду хочет помочь испанской экономике

В Мадриде открылась первая клиника Криштиану Роналду Insparya, специализирующаяся на трансплантации волос.

По словам футболиста, с помощью этого проекта он хочет «помочь испанцам и испанской экономике».

Бывший игрок ФК «Реал Мадрид» отметил, что надеется, что у каждого, кто заботится о своем внешнем виде, но страдает от облысения, будет возможность решить эту проблему и поднять самооценку. Он подчеркнул значимость и актуальность проблемы алопеции. При этом футболист выразил сомнения в том, что сам он столкнется с этой патологией, пишет noticia.ru.

Компания имеет несколько филиалов в Португалии, а Роналду вывел ее на испанский рынок. До этого спортсмен также открыл сеть отелей, в том числе в Мадриде, несмотря на то, что испанский суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов и обязал выплатить18,8 млн евро.

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