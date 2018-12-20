Португалец Моуринью был горд носить эмблему "Манчестер"

Бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" португалец Жозе Моуринью гордится тем, что был частью клуба. Его слова приводит британское издание The Telegraph.

Во вторник руководство "Манчестер Юнайтед" отправило в отставку Моуринью, который возглавлял клуб с 2016 года. Специалист завоевал с командой Кубок английской лиги, Суперкубок Англии, а также стал победителем Лиги Европы.

"Я был горд носить эмблему "Манчестер Юнайтед" с первого дня работы в клубе, и я считаю, что все болельщики признают это. Так было и в других командах, в которых я работал с потрясающими людьми, некоторые из них останутся моими друзьями на всю жизнь", - сказал Моуринью.

Под руководством португальца "Манчестер Юнайтед" одержал 50 побед, потерпел 17 поражений и 26 раз сыграл вничью при разнице забитых и пропущенных мячей 151:86, пишет ТАСС.

В качестве главного тренера Моуринью ранее возглавлял португальский "Порту", итальянский "Интер", английский "Челси" и испанский "Реал". С этими клубами он стал двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным чемпионом Португалии, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Италии и чемпионом Испании, также в его активе победы в Кубке УЕФА, Кубках и Суперкубках Португалии, Англии, Италии и Испании. В начале 2017 года УЕФА включил его в список десяти величайших тренеров, оказавших наибольшее влияние на европейских футбол.