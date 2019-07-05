Португалец Моуринью не исключил, что вернется в Италию

Пятница, 05 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалец Моуринью не исключил, что вернется в Италию

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил, что не собирается завершать карьеру.

- Я намерен остаться в футболе и только на высоком уровне. Возвращение в Италию? Не исключаю такого варианта, — сказал Моуринью.

Последним местом работы Моуринью был «Манчестер Юнайтед», из которого он был уволен в декабре 2018 года. В Италии специалист возглавлял «Интер», с которым дважды становился чемпионом серии А, выиграл Кубок Италии и Суперкубок Италии, а также с командой выиграл Лигу чемпионов, пишет news.sportbox.ru.

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