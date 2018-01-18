Португалец Моуринью продлит контракт с МЮ до 2021 года

Как сообщает Sky Sports, срок нового контракта будет рассчитан до 2021 года.

Португалец заявлял о желании продолжить работу с МЮ, а агент специалиста в октябре начал переговоры с руководством клуба.

Действующее соглашение Моуриньо с командой истекает в 2019 году, передает russian.rt.com.

Ранее агент Райола заявил, что переход Санчеса в МЮ зависит от решения Мхитаряна по «Арсеналу».