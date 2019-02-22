Португалец номинирован на премию WPP

Известный португальский фотожурналист, работающий в новостном агентстве LUSA, на этой неделе номинирован на одну из наиболее престижных в мире премий в области фотографии World Press Photo 2019 года. Марио Крус, работающий в агентстве новостей Lusa, входит в число номинантов в категории «Окружающая среда».

На конкурс он представил свою фотографию, сделанную у реки Пасиг в Маниле, пишет ТАСС.

Имена всех номинантов были объявлены вчера на официальном сайте конкурса, который проводится с 1955 года