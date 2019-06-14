Португалец один из самых высокооплачиваемых спортсменов

Роналду занял второе место в мировом списке самых высокооплачиваемых спортсменов. Португальский футболист Криштиану Роналду был вторым самым высокооплачиваемым спортсменом в мире за период с июня 2018 года по июнь 2019 года, заработав 96,3 миллиона евро.

Согласно ежегодному рейтингу, опубликованному журналом Forbes на этой неделе, другой футболист - Лионель Месси - впервые занял самое высокое место в данном списке, заработав 112,2 млн. евро в качестве заработной платы, призовых в размере 81,2 млн. евро, а спонсорских денег - 31 млн. евро.

Следует отметить, что в первую тройку также вошел футболист - бразилец Неймара, годовой доход которого составляет порядка 92,7 млн. евро. В списке этого году за тремя футболистами следуют мексиканский боксер Саул «Канело» Альварес с доходом порядка 83 миллионов евро и швейцарский теннисист Роджер Федерер с доходом 82,5 миллиона евро, пишет ТАСС.

Среди женщин-спортсменок в списке топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира фигурирует только американская теннисистка Серена Уильямс с 25,7 миллионами евро в год и 63-м местом