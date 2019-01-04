Португалец осужден во Франции

Пятница, 04 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалец осужден во Франции

49-летний португальский иммигрант, уроженец Marco Canaveses, работал на стройке на юго-востоке Франции.

По данным Управления Уголовной полиции (PJ) Северного региона, он был задержан в Португалии «во исполнение ордера на арест», а затем экстрадирован в Марсель. Именно в этом французском городе португалец был приговорен к 13 годам действительного тюремного заключения за 11 изнасилований и теперь будет отбывать наказание.

PJ отмечает, что факты относятся к периоду начиная с 2013 года, однако не приводит подробностей по этому делу.

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