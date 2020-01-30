Португалец отказывается эвакуироваться из зараженного Уханя

Португалец Руй Северино, проживающий в китайском городе Ухань, кроме португальского паспорта имеет гражданство Австралии и мог бы эвакуироваться правительственным самолетом в одну из этих двух стран. Однако, мужчина приняла решение отказаться от эвакуации.



Журналистам новостного агенства Lusa Руй рассказал, что чувствует себя в «безопасности» в Ухани, которая считается очагом эпидемии.



«Это вирус, а не война», - поделился своими соображениями Руй, подчеркнув, что не хочет оставлять город в первую очередь из-за работы, мужчина является тренером скаковых лошадей. Кроме того, Северино рассказал, что не хочет никого подвергнуть опасности заражения, так как сам он может быть переносчиком вируса. Португалец также высоко оценил старания китайских властей по сдерживанию распространения вируса.



«Я вижу, что правительство приняло меры и все жители подчиняются правилам, ограничивающим передвижение. На въезде и выезде мы проходим строгий санитарный контроль», - рассказал Северино.



Напомним, по последним данным более 7 000 человек заразились смертоносным вирусом, получившим название 2019-nCoV, 170 человек погибли. Эксперты BBC источником заражения считают летучих мышей, которых китайцы используют в пищу.