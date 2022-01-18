Португалец Педру Силва Перейра переизбран вице-президентом Европарламента

Вторник, 18 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалец Педру Силва Перейра переизбран вице-президентом Европарламента

Португалец из социалистической партии набрал 517 голосов.

Это меньше, чем австриец Отмар Карас (536) и итальянец Пина Письерно (527), поэтому он будет третьим вице-президентом Европарламента до 2024 года.

Педру Силва Перейра набрал 517 голосов, что намного превышает необходимое абсолютное большинство из 680 действительных голосов (в данном случае 341).

«Я был переизбран вице-президентом и считаю это международным признанием, которое очень важно как лично, так и для страны, потому что это престижная роль для Португалии», - прокомментировал Педру Силва Перейра в заявлении в Страсбурге после голосования.

На фото: Педру Силва Перейра

 

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