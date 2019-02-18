Португалец перевозил в себе 35 пакетиков кокаина чтобы оплатить вставные зубы

В Северной Ирландии за контрабанду наркотиков приговорен к году тюрьмы португалец, перевозивший в своем теле 35 пакетиков кокаина. Он обвинен в незаконном хранении и попытке распространения наркотиков.

52-летнего лиссабонца Марио Дакружа задержали в аэропорту Белфаста в июле прошлого года. В результате осмотра в теле португальца были обнаружены пакетики с наркотиком. Таким образом наркокурьер пытался перевезти кокаин на сумму 80 тысяч британских фунтов. При этом, судя по его документам, незадолго до этого он был в Дублине, Лондоне и Париже.

На слушании дела Дакруж сообщил из-за чего пошел на преступление. По словам мужчины, ему не хватало средств на поход к стоматологу. На деньги полученные от дилеров он планировал поставить новые зубы. За перевоз наркотиков в Северную Ирландию ему пообещали 600 евро. Судья в процессе рассмотрения дела отметил, что если бы один из пакетиков растворился в полости тела, то Дакруж бы умер.

Также СМИ сообщают, что португалец был ранее судим за преступления связанные с наркотиками.