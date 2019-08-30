Португалец Рикарду Куарежма подписал контракт с "Касымпашой"

Пятница, 30 Август 2019 Португалия Португалия

Португалец Рикарду Куарежма подписал контракт с

Португальский полузащитник Рикарду Куарежма продолжит карьеру в "Касымпаше", сообщается на сайте турецкого футбольного клуба.

Куарежма перешел в "Касымпашу" на правах свободного агента, соглашение с 35-летним футболистом заключено по схеме "1+1". С 2015 по 2019 год хавбек выступал в другом турецком клубе "Бешикташ", пишет РИА Новости.

В сезоне-2018/19 Куарежма сыграл в 34 встречах и забил четыре мяча. В текущем сезоне португалец выходил на поле один раз. На счету Куарежмы 10 голов в 80 матчах за сборную Португалии, в составе которой он выиграл чемпионат Европы в 2016 году.

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