Португалец Роналду хочет победить с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Пятница, 30 Август 2019 Португалия Португалия

Португалец Роналду хочет победить с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Игрок «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от участия в Лиге чемпионов, передает официальный сайт УЕФА.

Стоит отметить, что португалец является пятикратным победителем турнира — четырежды с мадридским «Реалом» и однажды с английским «Манчестер Юнайтед», пишет gazeta.ru.

«Какая команда не усиливалась в этом году? Все пытаются стать сильнее, чтобы победить. Надеюсь, в этот раз победит «Ювентус», но этот турнир выигрывать особенно сложно. Не всегда побеждает фаворит.», — заявил нападающий.

«Посмотрите на «Барселону», пропустившую четыре гола на «Энфилде». Все думали, что «Реал» обыграет «Аякс», но этого не случилось. Победить в этом турнире очень тяжело, но будем к этому стремиться. Будем надеяться, это станет нашим годом», — добавил форвард.

В предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов «Ювентус» с Роналду выбыл на стадии 1/4 финала, уступив по сумме двух встреч амстердамскому «Аяксу».

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