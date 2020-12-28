Португалец Роналду - лучший футболист XXI века

Понедельник, 28 Декабрь 2020 Португалия Португалия

Португалец Роналду - лучший футболист XXI века

Награда «Лучший игрок века» была вручена на церемонии Globe Soccer Awards в Дубае.

35-летний Роналду удостоился приза лучшему игроку XXI века (период с 2001 по 2020 год). Его конкурентами-финалистами были Месси, Мохамед Салах и Роналдиньо.

Председатель Законодательного собрания Мадейры Жузе Мануэл Родригеш сегодня поздравил Криштиану с получением награды. «Это еще одна из многих наград мадейрского игрока, которые прославляют Португалию и, в частности, автономный регион Мадейры, и подтверждают талант и работоспособность великого спортсмена», - подчеркнул политик.

Председатель регионального парламента говорит, что это «очень заслуженное и справедливое» признание футболиста, родившегося на Мадейре, которого он считает «исключительным» даже на самом «высшем спортивном уровне».

«В командах, в которых он играл, в том числе и в португальской сборной, Криштиану Роналду продемонстрировал несомненную строгость и профессионализм, которые заслуживают самых больших почестей», - говорится в заявлении.

Сам Роналду также не остался равнодушным к новому громкому титулу. «Эта награда дает мне мотивацию продолжить свой путь и играть еще несколько лет», - сказал капитан португальской сборной на церемонии в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)