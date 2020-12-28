Португалец Роналду - лучший футболист XXI века

35-летний Роналду удостоился приза лучшему игроку XXI века (период с 2001 по 2020 год). Его конкурентами-финалистами были Месси, Мохамед Салах и Роналдиньо.

Председатель Законодательного собрания Мадейры Жузе Мануэл Родригеш сегодня поздравил Криштиану с получением награды. «Это еще одна из многих наград мадейрского игрока, которые прославляют Португалию и, в частности, автономный регион Мадейры, и подтверждают талант и работоспособность великого спортсмена», - подчеркнул политик.

Председатель регионального парламента говорит, что это «очень заслуженное и справедливое» признание футболиста, родившегося на Мадейре, которого он считает «исключительным» даже на самом «высшем спортивном уровне».

«В командах, в которых он играл, в том числе и в португальской сборной, Криштиану Роналду продемонстрировал несомненную строгость и профессионализм, которые заслуживают самых больших почестей», - говорится в заявлении.

Сам Роналду также не остался равнодушным к новому громкому титулу. «Эта награда дает мне мотивацию продолжить свой путь и играть еще несколько лет», - сказал капитан португальской сборной на церемонии в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах.