Португалец Роналду может перейти в «ПСЖ»

Среда, 05 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португалец Роналду может перейти в «ПСЖ»

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы предложить 140 млн евро за 34-летнего португальца.

В год нападающий «Юве» может получать 50 млн евро во французском клубе.

В случае, если Роналду перейдет в «ПСЖ», он станет самым высокооплачиваемым игроком в мире, пишет gazeta.ru.

Руководство парижского клуба считает, что футболист имеет сильный характер, который сможет ему помочь завоевать «Золотой мяч» в составе клуба.

В сезолне-2018/19 Роналду провел 43 матча в составе бьянконери, став автором 28 голов и десяти результативных передач.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья