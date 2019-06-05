Португалец Роналду может перейти в «ПСЖ»

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы предложить 140 млн евро за 34-летнего португальца.

В год нападающий «Юве» может получать 50 млн евро во французском клубе.

В случае, если Роналду перейдет в «ПСЖ», он станет самым высокооплачиваемым игроком в мире, пишет gazeta.ru.

Руководство парижского клуба считает, что футболист имеет сильный характер, который сможет ему помочь завоевать «Золотой мяч» в составе клуба.

В сезолне-2018/19 Роналду провел 43 матча в составе бьянконери, став автором 28 голов и десяти результативных передач.