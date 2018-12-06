Португалец Роналду отказался ехать в Мадрид на финал Кубка Либертадорес

Четверг, 06 Декабрь 2018 Португалия Португалия

Португалец Роналду отказался ехать в Мадрид на финал Кубка Либертадорес

Криштиану Роналду отказался ехать на финал Кубка Либертадорес между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» в Мадрид.

Как информировалось, португальский футболист получил приглашение от Федерации футбола Испании, однако посчитал, что ему рано возвращаться в Мадрид. Роналду перешел из мадридского «Реала» в туринский клуб летом 2018 года, пишет gazeta.ru.

Также на матч был приглашен форвард «Барселоны» Лионель Месси. Президент «Реала» Флорентино Перес хотел усадить игроков рядом в вип-ложе, тем самым отдав дань уважения их многолетнему противостоянию.

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