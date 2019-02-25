Португалец Роналду открывает клинику по пересадке волос

Понедельник, 25 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португалец Роналду открывает клинику по пересадке волос

Криштиану Роналду готовится к запуску нового бизнеса в Испании: клиники по трансплантации волос с помощью капиллярной хирургии.

Открытие первого центра в Мадриде запланировано на март.

Футболисту принадлежит 50% акций португальской компании Insparya, которая специализируется на пересадке волос. Она работает в Португалии с  2009 года под названием Saúde Viável, и её появление в Испании связано с планами по выходу на международный рынок.

По информации издания Expresso, площадь первого центра в испанской столице будет составлять 2,5 тысяч м2. В нём будет работать 150 человек, которые смогут ежедневно проводить по 18 операции по микротрансплантации. При этом португальское издание отмечает, что Испания – вторая страна в мире по частоте облысения, пишет noticia.ru.

Как сообщают в Insparya, Роналду давно заинтересовался этим бизнесом. В клинику обращалась мать спортсмена для уплотнения области бровей. Кроме того, многие коллеги футболиста провели успешные операции по капиллярной микротрансплантации.

В Португалии в настоящее время работает четыре центра компании. В планах  Insparya – создать сеть клиник в европейских столицах. Инвестиции в развитие на ближайшие четыре года составляют порядка 25 млн евро.

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