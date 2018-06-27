Португалец Роналду получил футболку от юношеского клуба «Тотем»

Среда, 27 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалец Роналду получил футболку от юношеского клуба «Тотем»

Игроки «Тотема» вручили Роналду футболку с эмблемой клуба.

Форварду сборной Португалии Криштиану Роналду вручили футболку красноярского юношеского клуба «Тотем». Об этом сообщается на сайте клуба.

Футболку с эмблемой клуба вручили игроки «Тотема», которые по приглашению оргкомитета «Россия 2018» участвовали в тренировочном процессе португальской команды, пишет regnum.ru.

Отмечается, что в течение недели юниоры посещали тренировки и помогали португальцам, которые разместились на подмосковной базе «Кратово».

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