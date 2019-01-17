Португалец Роналду принес «Ювентусу» победу

Четверг, 17 Январь 2019 Португалия Португалия

Португалец Роналду принес «Ювентусу» победу

Единственный мяч на 61-й минуте матча забил лидер сборной Португалии Криштиану Роналду после передачи Миралема Пьянича – 1:0

16 января между коллективами «Ювентус» и «Милан» на стадионе «Король Абдулла Спортс Сити» был разыгран матч Суперкубка Италии. Противостояние завершилось победой «старой синьоры», пишет regnum.ru.

Единственный мяч на 61-й минуте матча забил лидер сборной Португалии Криштиану Роналду после передачи Миралема Пьянича — 1:0.

Стартовые составы команд на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, Сандро, Бонуччи, Консело, Пьянич, Матуиди, Бентанкур, Роналду, Дибала, Коста.

«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Сапата, Родригес, Бакайоко, Пакета, Кесси, Кастильехо, Чалханоглу, Кутроне.

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