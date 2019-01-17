Португалец Роналду принес «Ювентусу» победу
Единственный мяч на 61-й минуте матча забил лидер сборной Португалии Криштиану Роналду после передачи Миралема Пьянича – 1:0
16 января между коллективами «Ювентус» и «Милан» на стадионе «Король Абдулла Спортс Сити» был разыгран матч Суперкубка Италии. Противостояние завершилось победой «старой синьоры», пишет regnum.ru.
Единственный мяч на 61-й минуте матча забил лидер сборной Португалии Криштиану Роналду после передачи Миралема Пьянича — 1:0.
Стартовые составы команд на матч:
«Ювентус»: Щенсный, Кьеллини, Сандро, Бонуччи, Консело, Пьянич, Матуиди, Бентанкур, Роналду, Дибала, Коста.
«Милан»: Доннарумма, Калабрия, Романьоли, Сапата, Родригес, Бакайоко, Пакета, Кесси, Кастильехо, Чалханоглу, Кутроне.